واشنطن تدين اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني
بغداد - (أ ش أ):
دانت الولايات المتحدة اغتيال الناشط والمتظاهر العراقي البارز، إيهاب الوزني، وقالت إن "تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول".
وقالت السفارة الأمريكية في بغداد - في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم /الأحد/ - إن الولايات المتحدة تدين وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني"، مضيفة أن تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول بالمرة.
وعبرت الولايات المتحدة عن تعاطفها مع أسرة الفقيد، وعن مواصلتها الوقوف إلى صف أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق.
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