العراق ينفي اعتماد بطاقة اللقاح بديلا عن فحص (PCR) للمسافرين

06:06 م الأحد 09 مايو 2021
العراق ينفي اعتماد بطاقة اللقاح بديلا عن فحص (PCR) للمسافرين

الطيران المدني العراقية

بغداد - (أ ش أ):

قال مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقية جهاد الديوان، اليوم الأحد، إنه "لم يتم اعتماد بطاقة اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد لمن حصلوا على التطعيم، بديلا عن فحص (PCR) بالنسبة للراغبين في السفر".

وأوضح الديوان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قرار اعتماد (PCR) ساري المفعول حاليا بالنسبة للرحلات الداخلية والخارجية وقبل 72 ساعة من موعد الرحلة.

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