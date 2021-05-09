العراق ينفي اعتماد بطاقة اللقاح بديلا عن فحص (PCR) للمسافرين
بغداد - (أ ش أ):
قال مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقية جهاد الديوان، اليوم الأحد، إنه "لم يتم اعتماد بطاقة اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد لمن حصلوا على التطعيم، بديلا عن فحص (PCR) بالنسبة للراغبين في السفر".
وأوضح الديوان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قرار اعتماد (PCR) ساري المفعول حاليا بالنسبة للرحلات الداخلية والخارجية وقبل 72 ساعة من موعد الرحلة.
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