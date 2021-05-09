وزيرا خارجية السودان والصين يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الصيني، وانج يي، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وقدمت المهدي - وفقا لوكالة الأنباء السودانية - شرحا لتطورات الأوضاع في السودان لاسيما ملفات سد النهضة، ومؤتمر باريس، مستعرضة موقف السودان الرسمي من السد والذي ينادي بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، مبينة رفضه لأي إجراء أحادي للملء، مؤكدة حرص السودان على تحقيق مصالح كل الأطراف وفقاً للالتزامات القانونية وقواعد القانون الدولي.

وشددت الوزيرة على خطورة الملء الثاني بدون اتفاق، مطالبة بالضغط على إثيوبيا ومؤازرة مطالب السودان.

كما ناشدت وزيرة الخارجية نظيرها الصيني المشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده منتصف مايو الجاري، ملتمسة إعفاء ديون السودان التي تعرقل تقدمه الاقتصادي.

وأكدت المهدي أهمية العلاقات الثنائية مع الصين وضرورة تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية الصيني تفهمه لموقف السودان من سد النهضة، مشيرا إلى أهمية التوصل لاتفاق عاجل، مؤكدا مشاركة بلاده على مستوى عالٍ في مؤتمر باريس، وأن بلاده تنظر بإيجابية لإمكانية إعفاء الدين أو إعفاء جزء منه.

وأشاد وانج يي بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، معربا عن تقدير بلاده للسودان واستعدادها لتفعيل العلاقات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يعزز الصداقة والتعاون بين البلدين.