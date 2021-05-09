الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "خميس مشيط" بالسعودية بطائرة مفخخة

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة (خميس مشيط) بالسعودية، من خلال طائرة مفخخة اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان، اليوم /الأحد/، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، صباح اليوم، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية.