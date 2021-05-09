فوتشي: الولايات المتحدة قللت من الحصيلة الفعلية لوفيات كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لا شك" في أن الولايات المتحدة قد قللت من عدد الوفيات الفعلية الناجمة عن "كوفيد-19"، والتي تبلغ الآن أكثر من 581 ألف حالة وفاة.

وأشار أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" إن تحليلا نشرته جامعة واشنطن في السادس من مايو الماضي وجد أن الحصيلة الحقيقية هي على الأرجح أكثر من 900 ألف شخص، "أكثر قليلا مما كنت أعتقد".



وأضاف فوتشي في التصريحات التي نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد مقتطفات منها إنه مع تباطؤ وتيرة التطعيم في الولايات المتحدة، يمكن اللجوء إلى شخصيات عامة كوسيلة مهمة للتغلب على التردد عن تلقي التطعيمات في بعض المجتمعات المحلية وتقريب البلاد من معدل التطعيم بنسبة 80%.

وأضاف: "قد تكون شخصيات رياضية أو شخصيات ترفيهية أو رجال دين أو طبيب أسرتك".

وجاءت تصريحات فوتشي بعد ساعات من ظهور مشاهير من بينهم الأمير هاري والمغنية جنيفر لوبيز على شاشات التلفزيون وبث رسائل حول أهمية اللقاحات. كما سجل بايدن والسيدة الأولى تصريحات في ذلك السياق، وكذلك البابا فرانسيس.