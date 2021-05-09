الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية العراقية لسرعة الكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني

بغداد - (د ب أ)

دعا مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب جواد الوزني وسط مدينة كربلاء.

وقال الكاظمي خلال جلسة لمجلس الوزراء أن " قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، وسنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام".

وأضاف "المجرمون أفلسوا من محاولات خلق الفوضى وتوجهوا إلى إستهداف النشطاء العزّل، لكن القانون سيحاسبهم مثلما سقط آخرون في قبضة العدالة من قبل".

كان مسلحون مجهولون قد اغتالوا ليلة أمس الوزني أمام منزله وسط كربلاء ولاذو بالفرار.