رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى الإمارات

04:27 م الأحد 09 مايو 2021
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يصل إلى الإمارات

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

أبوظبي- (د ب أ):

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد إلى الإمارات في زيارة تستمر يومين.

ووفقا لصفحة مجلس السيادة على موقع فيسبوك فإنه كان في استقباله بمطار البطين الرئاسي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي.

ويرافق البرهان وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وكان البرهان بحث في الأول من مايو الجاري هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة كورونا.

عبد الفتاح البرهان الإمارات مطار البطين

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