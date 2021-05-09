حالات كورونا النشطة في إسرائيل أقل من الألف للمرة الأولى منذ مارس 2020

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي أن عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا في إسرائيل تراجع لما دون الألف، وذلك للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وأوضح وزير الصحة يولي إدلشتاين، على موقع تويتر اليوم الأحد، أنه في ذروة الجائحة في إسرائيل كان هناك أكثر من 70 ألف حالة نشطة.

.وكان عدد حالات الإصابة الحرجة بكورونا قد تراجع لما دون المئة الأسبوع الماضي. وفي نهاية يناير كان هناك نحو 1200 مصاب بكورونا في حالة حرجة في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أنه تم اكتشاف 17 حالة إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، بنسبة اختبارات إيجابية بلغت 2ر0% من إجمالي 11500 اختبار تم إجراؤها.

وتم حتى الآن تلقيح أكثر من 5.4 مليون شخص، من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو تسعة ملايين، بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكورونا. ويمثل هذا نحو 60% من السكان.

وتم تلقيح ما يقرب من 5.1 شخص بالجرعتين المطلوبتين.