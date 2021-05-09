نتنياهو: سنواصل البناء في القدس رغم الضغوط

تل أبيب- (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن إسرائيل ستواصل البناء في القدس، رغم ضغوط قال إنها تمارس عليها كي لا تبني في القدس.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لحكومته :"نطور القدس في شتى المجالات. ونصد بشدة ضغوطا تمارس علينا كي لا نبني في القدس. وللأسف هذه الضغوط تشتد في الآونة الأخيرة".

وأضاف :"أقول أيضا لأفضل أصدقائنا: القدس هي عاصمة إسرائيل. ومثلما يبني كل شعب في عاصمته ويعمرها، فإننا نحتفظ أيضا بالحق في البناء في القدس وإعمارها. هذا ما قمنا به وسنواصل القيام به".

وقال :"شهدنا في الأيام الأخيرة اضطرابات عنيفة في القدس تم القيام بها تحت تأثير جهات تحريضية ... لن نسمح لأي جهة متطرفة بزعزعة الهدوء في القدس وسنطبق فيها القانون والنظام العام بشكل حازم ومسؤول. سنواصل صون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان ولكن لن نسمح بالقيام بأعمال شغب عنيفة".

وحذر بالقول :"أقول للمنظمات الإرهابية: إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء سينطلق من قطاع غزة".

يأتي هذا بينما تتسع رقعة التوتر في القدس على خلفية مواجهات في المسجد الأقصى.

ويقول فلسطينيون إن إسرائيل تتصدى بالقوة لفلسطينيين لدى تواجدهم في محيط حي الشيخ جراح للتضامن مع سكانه المهددين بالترحيل من منازلهم في نزاع قضائي مع جماعات استيطانية.

وقررت الفصائل الفلسطينية في غزة تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ "الأدوات الخشنة" قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل. ويشمل ذلك تفعيل وحدات إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات إسرائيل المحاذية للقطاع، بالإضافة إلى استئناف التظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل.