مسؤول بريطاني يتوقع المضى في تطبيق خريطة الطريق لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا

02:05 م الأحد 09 مايو 2021
مسؤول بريطاني يتوقع المضى في تطبيق خريطة الطريق لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا

مايكل جوف

لندن- (د ب ا ):

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف إنه يتوقع المضى في تطبيق المرحلة المقبلة من تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في انجلترا كما هو مقرر هذا الشهر.

وقال جوف لهيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الأحد لدى سؤاله ما إذا كان سوف يتم تطبيق "خريطة الطريق" لفتح الاقتصاد كما هو مقرر، " رئيس الوزراء سوف يؤكد أنه سوف يكون هناك تخفيف " للقيود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المرحلة المقبلة من الخطة ستبدأ في 17 مايو الجاري، حيث سيُسمح للمواطنين في انجلترا المبيت عند أصدقائهم أو أقاربهم بالإضافة إلى إعادة فتح قطاع الخدمات في الأماكن المغلقة.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنه سوف يتم أيضا السماح بسفر خارجي محدود.

ويشار إلى أن المملكة المتحدة سجلت تراجعا كبيرا في حالات الاصابة بالفيروس خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع برنامج التطعيم ضد الفيروس، الذي قامت من خلاله بإعطاء 50 مليون جرعة.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد قال في وقت سابق إن الحكومة ستلغى جميع قيود الاغلاق في 21 يونيو المقبل.

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