وزير الصحة الروسي: لدينا السلالة الهندية من كورونا

موسكو- (أ ش أ(:

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأحد، أن روسيا لديها السلالة الهندية من فيروس كورونا.

وأضاف موراشكو - في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية عندما سئل عما إذا كانت قد وصلت إلى روسيا هذه السلالة، قال: "لدينا سلالة هندية من فيروس كورونا".

وأعلنت الدائرة الإعلامية في منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن الطفرات الجديدة في فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمطعمين ضده.