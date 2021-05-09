بسبب مخالفة إجراءات كورونا.. غلق 36 منشأة في دمياط

01:08 م الأحد 09 مايو 2021
بسبب مخالفة إجراءات كورونا.. غلق 36 منشأة في دمياط

حملات متابعة مواعيد غلق المحلات

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط، حملة انضباطية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بعدد من الأنشطة والمحال والمطاعم، خلال الساعات الأخيرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، غلق وتشميع نشاط ٢٠ محلا تجاريا و١٠ مقاهٍ، لتقديمها الشيشة للزبائن، ومخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، فضلا عن ٦ ورش في شرباص وفارسكور وعزبة البرج.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٤٤ محضرا فوريا بالتصالح بقيمة الحد الأدنى للغرامة ٥٠ جنيها.

غلق منشات دمياط حملة انضباطية منال عوض

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