إسرائيل تصعد وتقصف موقعين شرق دير البلح

رام الله- (أ ش أ(:

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة حربية إسرائيلية من نوع ( إف16) قصفت بصاروخين موقعين شرق دير البلح، ما أدى إلى تدميرهما، وإلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

وكان قد أصيب الليلة الماضية، 3 شبان فلسطينيين على الأقل، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات إندلعت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، عقب قمع تظاهرة نصرة للأقصى واسنادا لأبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة الذين يتعرضون لاعتداءات وحشية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.