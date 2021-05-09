النمسا تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة في كابول

فيينا- (أ ش أ):

أدانت النمسا بشدة الهجوم الإرهابي المروع في العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من مدرسة للبنات؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إن بلاده تعارض بشدة استهداف المدنيين؛ والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد ذكرت أن الانفجار الذي وقع بالقرب من مدرسة بالعاصمة كابول أسفر عن مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين غالبيتهم طالبات.

يشار الى أن الانفجار يتزامن مع بدء الانسحاب الرسمي للجنود الأمريكيين من أفغانستان وتسليم قواعدهم للقوات الحكومية.