المستشار النمساوي: نسير على الطريق الصحيح في استراتيجية مكافحة كورونا

12:05 م الأحد 09 مايو 2021
المستشار النمساوي: نسير على الطريق الصحيح في استراتيجية مكافحة كورونا

سباستيان كورتس

فيينا- (أ ش أ):

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن بلاده تسير على الطريق الصحيح في استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفتح الكامل للبلاد سيتم في 19 مايو الجاري مع اتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة.

وأوضح كورتس ـ في تصريحات اليوم الأحد ـ أن الإصابات الجديدة تتناقص والعبء على المستشفيات ووحدات العناية المركزة يتقلص بصفة مستمرة بسبب الفحوصات الطبية الهائلة إضافة إلى تسارع وتيرة توزيع اللقاحات بشكل كبير.

وأضاف كورتس" أنه حتى يوم أمس السبت تلقى أكثر من مليوني نمساوي الجرعة الأولى من اللقاح، كما تم بالفعل تحصين ما يقرب من مليون شخص بشكل كامل، منوها بنجاح البلاد في تخطي الموجة الثالثة من الوباء بشكل أفضل بكثير من العديد من دول العالم الأخرى، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية في النمسا بلغت 4 أضعاف نظيرتها في ألمانيا على سبيل المثال".

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