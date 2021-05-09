مفتي لبنان:اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين إرهاب وإجرام

11:20 ص الأحد 09 مايو 2021
مفتي لبنان:اقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين إرهاب وإجرام

الشيخ عبد اللطيف دريان

بيروت- (د ب أ):

استنكر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم الأحد "اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي والاعتداء الهمجي والوحشي على المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني" ، ووصفه بأنه "إرهاب وإجرام موصوف".

واعتبر دريان ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام " اليوم أنه "تحد سافر لمشاعر العرب والمسلمين في العالم، وانتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وحيا "مقاومة المقدسيين وصمودهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطة فيه"، مستنكرا عملية تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية ووصفه بـ "العمل الصهيوني الغاشم".

وناشد دريان الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي "التحرك بسرعة لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لهذا العدوان المتكرر دون أي رادع أو وازع من ضمير، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى والقدس المحتلة".

وكانت مصادر فلسطينية أفادت بإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق أمس السبت في ظل اتساع رقعة التوتر مع إسرائيل على خلفية المواجهات في المسجد الأقصى شرق القدس.

الشيخ عبد اللطيف دريان اقتحام المسجد الأقصى الاعتداء على المصلين الاحتلال الاسرائيلي

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