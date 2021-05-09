أكبر شركة سيارات هندية تمدد إغلاق مصانعها بسبب كورونا

10:43 ص الأحد 09 مايو 2021
أكبر شركة سيارات هندية تمدد إغلاق مصانعها بسبب كورونا

شركة ماروتي سوزوكي

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت شركة "ماروتي سوزوكي" وهي أكبر شركة سيارات في الهند أنها ستبقي على إغلاق مصانعها لأسبوع ثان، معللة السبب في ذلك إلى جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الشركة ومقرها نيودلهي أمس السبت إنها ستمدد إغلاقها لأغراض الصيانة من 9 إلى 16 مايو "آخذة في الاعتبار الوضع الحالي للجائحة".

وأوضحت الشركة أن بعض الأنشطة ستستمر في المصانع.

ومن جهة أخرى، سجلت الهند أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الثاني ، فيما تسعى البلاد للسيطرة على أسوأ تفش للفيروس.

فقد سجلت البلاد اليوم الأحد 4092 حالة وفاة و403 آلاف و736 حالة إصابة فيما لا تزال العاصمة نيودلهي ومدن أخرى تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة.

شركة ماروتي سوزوكي الهند فيروس كورونا

الخبر التالى:

وكالة الفضاء الصينية: بقايا الصاروخ لونج مارش تعود للأرض واحتراق معظم أجزائه
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ملايين غير مرخصة.. الحكومة: اشتراطات جديدة لتنظيم عمل المحلات "عامة وخاصة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا