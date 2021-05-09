أكبر شركة سيارات هندية تمدد إغلاق مصانعها بسبب كورونا

نيودلهي- (د ب أ):

ذكرت شركة "ماروتي سوزوكي" وهي أكبر شركة سيارات في الهند أنها ستبقي على إغلاق مصانعها لأسبوع ثان، معللة السبب في ذلك إلى جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الشركة ومقرها نيودلهي أمس السبت إنها ستمدد إغلاقها لأغراض الصيانة من 9 إلى 16 مايو "آخذة في الاعتبار الوضع الحالي للجائحة".

وأوضحت الشركة أن بعض الأنشطة ستستمر في المصانع.

ومن جهة أخرى، سجلت الهند أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الثاني ، فيما تسعى البلاد للسيطرة على أسوأ تفش للفيروس.

فقد سجلت البلاد اليوم الأحد 4092 حالة وفاة و403 آلاف و736 حالة إصابة فيما لا تزال العاصمة نيودلهي ومدن أخرى تسجل ارتفاعا في حالات الإصابة.