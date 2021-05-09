أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العالم وقف وحشيتها
أنقرة- (د ب أ):
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم، وفي مقدمته الدول الإسلامية، للتحرك من أجل وقف اعتداءات إسرائيل على المقدسات والفلسطينيين في مدينة القدس.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول : "ندين بشدة اعتداءات إسرائيل السافرة على المسجد الأقصى المتكررة كل عام في شهر رمضان".
وقال :"إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس".
وأضاف :"كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات دولة إسرائيل (على الأقصى) من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع بالقدس".
وقال: "الاعتداء على المسلمين وأماكن العبادة وفي مقدمتها المسجد الأقصى في القدس هو اعتداء علينا".
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