أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العالم وقف وحشيتها

10:28 ص الأحد 09 مايو 2021
أردوغان: إسرائيل "دولة إرهاب" وعلى العالم وقف وحشيتها

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم، وفي مقدمته الدول الإسلامية، للتحرك من أجل وقف اعتداءات إسرائيل على المقدسات والفلسطينيين في مدينة القدس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول : "ندين بشدة اعتداءات إسرائيل السافرة على المسجد الأقصى المتكررة كل عام في شهر رمضان".

وقال :"إسرائيل دولة إرهاب وظالمة تعتدي على مسلمين يحمون مقدساتهم ويحافظون على وطنهم ومنازلهم التي يتوارثونها منذ آلاف السنين في القدس".

وأضاف :"كل شخص دعم بشكل غير مباشر هجمات دولة إسرائيل (على الأقصى) من خلال الصمت أو عدم إظهار موقف جدير بالاحترام، شريك في الظلم الواقع بالقدس".

وقال: "الاعتداء على المسلمين وأماكن العبادة وفي مقدمتها المسجد الأقصى في القدس هو اعتداء علينا".

رجب طيب أردوغان إسرائيل الإرهاب

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