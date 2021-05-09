البحرية الأمريكية تصادر مركبا محملا بـ"أسلحة محظورة" في بحر العرب

07:48 ص الأحد 09 مايو 2021
البحرية الأمريكية تصادر مركبا محملا بـ"أسلحة محظورة" في بحر العرب

البحرية الأمريكية

واشنطن (أ ش أ):

صادرت سفينة البحرية الأمريكية "يو إس إس مونتيري (سي جي 61)"، اليوم الأحد، شحنة من الأسلحة المحظورة، من مركب شراعي لم تتضح جنسيته، خلال إبحاره في المياه الدولية شمالي بحر العرب، بين يومي 6 و7 مايو.

وقالت السفينة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "الحرة " الأمريكية، إنها اكتشفت شحنة الأسلحة المحظورة خلال إبحار المركب في المياه الدولية، وصادرتها بما يتوافق مع الأعراف الدولية.

واشتملت الأسلحة على عشرات الصواريخ الروسية المضادة للدبابات الموجهة، والآلاف من بنادق "56" الصينية الهجومية، بالإضافة إلى المئات من بنادق "بي كي إم" الرشاشة، وقناصات وقاذفات صواريخ، كما تضمنت الشحنة قطع أسلحة متقدمة مرتبطة بتقنيات الرؤية البصرية.

ووفقا للبحرية الأمريكية، فإن مصدر الشحنة ووجهتها لم يكشف عنهما بعد، ولا يزال الأمر قيد التحقيق، مؤكدة أن الأسلحة باتت في عهدة الولايات المتحدة حتى صدور القرار النهائي بشأنها.

وأجرت السفينة مونتيري العملية خلال 36 ساعة، شملت إجراءات المراقبة والأمن للفرق الأمريكية والسفينة المحتجزة، وبعد مصادرة الأسلحة، استجوبت الفرق الأمريكية طاقم السفينة، قبل إطلاق سراحهم.​

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Asha
البحرية الأمريكية أسلحة محظورة بحر العرب المياه الدولية مركب شراعي
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