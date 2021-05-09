الطوارئ الروسية تعلن العثور على حطام مروحية Mi-2 سقطت شرقي البلاد
موسكو-(أ ش أ)
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور، اليوم الأحد، على أجزاء محترقة من طائرة هليكوبتر Mi-2 فُقدت في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي البلاد أمس السبت.
وأضاف المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه "تم العثور على حطام طائرة هليكوبتر في منطقة الغابات بقرية تشابايفكا"، مشيرا إلى عدم وجود أي "بيانات عن مصير الراكب والطاقم حتى الآن".
وتشارك 3 طائرات في عمليات البحث عن كامل حطام المروحية على مساحة 280 كيلومترا مربعا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن طاقم المروحية الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
236272
عدد المصابين
-
176363
عدد المتعافين
-
13845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158287310
عدد المصابين
-
135705580
عدد المتعافين
-
3295637
عدد الوفيات
إعلان