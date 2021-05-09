الطوارئ الروسية تعلن العثور على حطام مروحية Mi-2 سقطت شرقي البلاد

موسكو-(أ ش أ)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور، اليوم الأحد، على أجزاء محترقة من طائرة هليكوبتر Mi-2 فُقدت في منطقة كامتشاتكا أقصى شرقي البلاد أمس السبت.

وأضاف المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه "تم العثور على حطام طائرة هليكوبتر في منطقة الغابات بقرية تشابايفكا"، مشيرا إلى عدم وجود أي "بيانات عن مصير الراكب والطاقم حتى الآن".

وتشارك 3 طائرات في عمليات البحث عن كامل حطام المروحية على مساحة 280 كيلومترا مربعا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن طاقم المروحية الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن.

​