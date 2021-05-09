جلسة استثنائية للجامعة العربية لبحث جرائم إسرائيل في القدس

القاهرة - (د ب أ)

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنه تقرر عقد جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الإثنين، بناء على طلب "دولة فلسطين"، في ظل التطورات الأخيرة في القدس.

وأضاف السفير زكي أن الجلسة ستبحث "الجرائم" والاعتداءات الإسرائيلية على المواقع الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس "المحتلة"، خاصة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأوضح زكي أن المندوبين سيناقشون أيضًا "المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح ، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها".