مصر خارج دائرة الخطر.. حطام الصاروخ الصيني يهدد السعودية والأردن وفلسطين

وكالات:

أعلن مركز الفلك الدولي أنه وفقا لآخر التحديثات، فإن حطام الصاروخ الصيني سيسقط على الأرض في تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش (4 فجرا بتوقيت مصر).

وأوضح المركز أن "معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين، مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".

وكان الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن وضع الصاورخ الصيني الذي فُقدت السيطرة عليه، وأين يوجد حاليًّا، ومراحل تطوره الآن.

وأوضح مكرم، في مقطع فيديو خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الصاروخ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي على ارتفاع يتراوح بين 152 و254 كيلومترًا، وذلك وفقًا للمواقع الدولية العلمية التي تعنى بحساب ودراسة المسارات الخاصة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والأجسام بصفة عامة؛ حيث يسير بسرعة 128 ألف كيلومتر في الساعة حاليًّا.

وأضاف رئيس أبحاث الفضاء أن الصاروخ يسير نحو 16 دورة في اليوم الواحد حول مداره؛ بمعنى أن الدورة الواحدة حول الأرض تستغرق ساعة ونصف الساعة أو 90 دقيقة.