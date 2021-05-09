مسؤول روسي: مقتل 10 مسلحين في هجوم على مواقع للجيش السوري بإدلب
دمشق - (أ ش أ):
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، مقتل 10 مسلحين في هجوم على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب.
وقال كاربوف - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن "20 مسلحا من أصول أجنبية من تنظيم (هيئة تحرير الشام) الإرهابي (جبهة النصرة سابقا) هاجموا مواقع للجيش السوري في منطقة مستوطنة الملاذجة بمحافظة إدلب واستهدفوا مواقع القوات الحكومية السورية".
وأشار إلى أن وحدات الجيش السوري صدت الهجوم، وتم القضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين، وتراجع الباقون في اتجاه قرية فطيرة.
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