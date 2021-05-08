مسلحون يستهدفون الشرطة النيجيرية ويقتلون 12 من رجالها

11:57 م السبت 08 مايو 2021
مسلحون يستهدفون الشرطة النيجيرية ويقتلون 12 من رجالها

الشرطة النيجيرية

لاجوس - ( د ب أ )

قال مسؤولون نيجيريون اليوم السبت إن مسلحين قتلوا 12 من رجال الشرطة في جنوب شرق نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

قال مسؤول بالحكومة المحلية في ولاية أكوا إيبوم إن مسلحين قتلوا خمسة من رجال الشرطة وامرأة مدنية خلال هجوم في الصباح الباكر على مقر للشرطة في أودورو إيكبي ، عاصمة الولاية.

وذكر رئيس الحكومة المحلية إسرائيل أدايسين أن أكثر من 40 مسلحا هاجموا مركز الشرطة فى حوالى الساعة 0245 صباحا بالتوقيت المحلى (0145 بتوقيت جرينتش). كما أضرموا النار في عدد من سيارات الشرطة

ووقع الهجوم بعد ساعات قليلة من هجوم مماثل في ولاية ريفر المجاورة. وقتل سبعة من رجال الشرطة في بورت هاركورت عاصمة الولاية. وقال متحدث باسم الشرطة إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة ومركزين للشرطة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت.

يذكر أن هذه الأعمال هي الأحدث في سلسلة هجمات تستهدف الشرطة في جنوب البلاد.

الشرطة النيجيرية نيجيريا ولاية أكوا إيبوم

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