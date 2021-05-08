الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا.. ورد فعل غير متوقع من نجله (فيديو)

مصراوي:

استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، تمادت قوات الاحتلال باعتقالها فلسطينيا مقدسيا أمام عائلته أثناء حوار له مع نجله الصغير.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل الفلسطيني يسأل والده عن مكان "حقيبته البيضاء"، أثناء إلقاء القبض على المقدسي في منزله، في أعقاب التوتر الواقع حاليا بالقدس.

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولاته لإخلاء منازل مواطنين فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد دعوى قضائية ضد عائلات فلسطينية.

وفي الوقت الذي يستمر تواجد الجيش الإسرائيلي بحي الشيخ جراح، وتضييق الخناق على دخول الفلسطينيين إلى المنطقة، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أكثر من 90 ألف مصل مسلم يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع وصولهم.

وفي تلك الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المصلين في القدس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة 17 فلسطينيا وفقا لما ذكره بيان صدر عن الهلال الأحمر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل مساء أمس الجمعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "التصعيد الخطير" في شرق القدس، مطالبا بتدخل دولي.

وقال عباس في كلمة تلفزيونية إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".

وأضاف "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة، وما يترتب على ذلك من تداعيات".

وأعلن عباس أنه وجه سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.