الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية

10:26 م السبت 08 مايو 2021
الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية

الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء معظمهم طالبات من المدرسة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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