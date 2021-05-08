رئيس البرلمان العربي يبحث مع أمين الاتحاد البرلماني الدولي قضية سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مع مارتن شونجنج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ،عددا من القضايا العربية المهمة في مقدمتها قضية سد النهضة ،وما تشكله من تهديد كبير على الموارد المائية لمصر و السودان.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي مع الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بحضور النائب حسن المدحاني و النائب محمد اليماحي نائبي رئيس البرلمان العربي والسفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي .

وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم/السبت/ أن العسومي أكد خلال اللقاء مع شونجنج أن تعنت الجانب الأثيوبي من شأنه الإضرار بالموارد المائية لمصر والسودان وهو أمر محرم دوليا.

وقال أنه بالرغم من المحاولات التي تقوم بها مصر والسودان إلا أن الجانب الآخر ،ما زال يصر على موقفه الرافض للتفاوض، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إثناء الجانب الأثيوبي ،عن خططها ببدء تشغيل السد الثاني وهو ما سيدخل المنطقة في صراع كبير .

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجنج أهمية حل مشكلة سد النهضة ،بالطرق السلمية والحوار الهادف والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى أن البرلمان العربي يلعب دورا كبيرا في التعبير عن الصوت العربي في مختلف القضايا ، وما يشهده من تطور كبير في آليات عمله، معربا عن تقدير الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمان العربي على ما يبديه من اهتمام ملحوظ بالقضايا الدولية ، وعلى نحو خاص القضايا ذات الأهداف المشتركة كقضايا المرأة ومكافحة الإرهاب وكذلك الحوار بين الحضارات .

وجرى خلال اللقاء استعراض تطوير العلاقات بين الاتحاد البرلماني والبرلمان العربي ،وبحث توقيع اتفاق تعاون فني بين الطرفين يتناول العديد من الموضوعات العربية ،والموضوعات التي تهم البرلمانيين العرب والشعوب العربية وعلى رأسها عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ،وعمليات مكافحة خطاب الكراهية المتنامي في أوروبا ضد الإسلام وضد العرب ، وموضوعات مساواة المرأة في المنطقة العربية وعلاج بعض الخلل التنظيمي والخلل في موضوعات المساواة في بعض الدول ،وفي بعض البرلمانات والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا ،وكذلك التعاون الفني لتنمية أدوات وآليات العمل البرلماني العربي .

واستعرض رئيس البرلمان العربي جملة من القضايا التي تهم الشأن العربي ،في مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده القدس من انتهاكات للقوات الإسرائيلية باقتحام باحة المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسيين، كما أكد على ضرورة دعم الانتخابات التشريعية الفلسطينية و إقامتها على كامل أراضيها بما فيها القدس.

وجدد العسومي مطالبته للاتحاد البرلماني الدولي بسرعة الاعتراف بالبرلمان الشرعي لليمن المنتخب في ٢٠١٩ برئاسة الشيخ سلطان البركاني ، مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة الشرعية لما تمثله الميليشيات الحوثية ، من خطر بعد الحكم على عدد من أعضاء البرلمان بالإعدام وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا اعتبار له.

ورحب رئيس البرلمان العربي بموقف الاتحاد البرلماني الذي دعم الشرعية الليبية ، وبرلمان طبرق منذ بداية الصراع مجددا مطالبته بسرعة إخراج الميليشيات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ، حتى تعود الحياة الطبيعة والبرلمانية إليها وتمكينها من خلال دعم أدوات التنمية المجتمعية والاقتصادية.

من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي دعم الاتحاد البرلماني الدولي ، لإقامة الانتخابات الفلسطينية وأنه عقد عددا من الاجتماعات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أكد أن الاتحاد على تواصل مع كافة الأطراف في الشأن اليمني وسيبحث خلال الفترة القادمة ،عبر المكتب التنفيذي هذا الشأن مؤكدا أنه يرفض أحكام الإعدام الباطلة التي أصدرها الحوثيين على بعض أعضاء مجلس النواب اليمني.

وقال أن الاتحاد البرلماني الدولي يقف مع البرلمان الليبي ويسخر كافة إمكانياته من أجل تقديم الدعم الفني لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد