أكثر من 90 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى رغم انتهاكات الاحتلال (صور)
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وكالات:
أعلنت إدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أكثر من 90 ألف مصل مسلم يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع وصولهم.
وقالت في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، اليوم السبت إن "أكثر من 90 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر بالمسجد الاقصى المبارك، رغم الاجراءات الاحتلالية الصعبة ومنع العديد من المصلين من الوصول والإغلاق على إخواننا بالضفة الغربية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل مساء أمس الجمعة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "التصعيد الخطير" في شرق القدس، مطالبا بتدخل دولي.
وقال عباس في كلمة تلفزيونية إن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال".
وأضاف "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة، وما يترتب على ذلك من تداعيات".
وأعلن عباس أنه وجه سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة.
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