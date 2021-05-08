التشيك تطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من التضامن معها في مواجهة روسيا

براج - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إنه يتوقع مزيدا من التضامن مع بلاده من جانب الاتحاد الأوروبي في الخلاف مع روسيا بشأن طرد الدبلوماسيين.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية أن بابيس الذي ينتهج نهجا سياسيا شعبويا قال في كلمة له على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بورتو البرتغالية، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي: "علينا دائما أن ننظر إلى الأمر بطريقة تجعل كل اعتداء على دولة عضو يعني اعتداء علينا جميعا".

وأضافت الوكالة أنه لذلك دعا الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التفكير أيضا في طرد "دبلوماسي روسي واحد على الأقل".

وردت موسكو بغضب على كلمات بابيس: حيث كتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، على موقع تويتر اليوم السبت قائلا: "أزمة دبلوماسية جديدة في العلاقات مع روسيا".

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها الاستخبارات التشيكية فإن عملاء روس شاركوا في انفجار مستودع للذخيرة بمدينة فربتيش التشيكية عام 2014. وتنفي روسيا ذلك.

وقامت براج بطرد 18 دبلوماسيا روسيا، وردت موسكو بطرد عشرين دبلوماسيا تشيكيا.

كما أعلنت سلوفاكيا أن ثلاثة روس غير مرغوب فيهم، وطردت كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا روسيا واحدا.