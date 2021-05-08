مقتل 25 شخصًا إثر انفجار قرب مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول

كابول 8 أيار / مايو ( د ب أ )



لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم السبت إثر انفجار وقع بالقرب من مدرسة فى المنطقة الغربية للعاصمة الأفغانية كابول ، بحسب وزارة الداخلية الأفغانية.

وكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت أنه جرى نقل 35 مصابا على الأقل إلى مستشفيات مختلفة بعد وقوع انفجار في الجزء الغربي من كابول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن الانفجار وقع في الساعة 04:27 (11:57 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدرسة في منطقة "داشتي بارتشي" وهي منطقة مأهولة بالشيعة الهزارة بالعاصمة.

وقال عريان إن الشرطة طوقت المنطقة بدون تقديم المزيد من التفاصيل، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وكان هناك معلومات متضاربة بشأن السبب المحتمل، فيما تحدث عدد من وسائل الإعلام المحلية عن ثلاثة انفجارات جراء صواريخ بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن الانفجار كان نتيجة لسيارة مفخخة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم داعش في أفغانستان.