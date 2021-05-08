الصحة التونسية: الوضع الوبائي لكورونا في البلاد خطير جدا

تونس - (أ ش أ):

أكدت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي لكورونا في البلاد خطير جدا، وأن مستوى الإنذار مرتفع جدا في كامل ولايات الجمهورية.

وشددت بن علية - في تصريحات اليوم السبت - على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وأهمية تغيير السلوكيات وتطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة عقب الإعلان عن قرار الحجر الصحي الشامل.