الصحة التونسية: الوضع الوبائي لكورونا في البلاد خطير جدا

04:50 م السبت 08 مايو 2021
الصحة التونسية: الوضع الوبائي لكورونا في البلاد خطير جدا

تونس

تونس - (أ ش أ):

أكدت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي لكورونا في البلاد خطير جدا، وأن مستوى الإنذار مرتفع جدا في كامل ولايات الجمهورية.

وشددت بن علية - في تصريحات اليوم السبت - على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وأهمية تغيير السلوكيات وتطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة عقب الإعلان عن قرار الحجر الصحي الشامل.

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