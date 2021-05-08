رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية يتهم الحكومة بالسعي لتدمير تيجراي

04:40 م السبت 08 مايو 2021
رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية يتهم الحكومة بالسعي لتدمير تيجراي

صورة وزعها المكتب الاعلامي للفاتيكان للقاء البابا

أديس أبابا- (أ ف ب):

اتهم رئيس الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية الحكومة بالسعي إلى "تدمير" إقليم تيجراي، في مقطع فيديو يمثل أول تعليق علني له على النزاع المستعر منذ ستة أشهر في شمال البلاد.

وتم تسجيل الفيديو لتصريح البطريرك المتحدر من تيجراي، وإخراجه خفية من إثيوبيا من قبل صديقه بعد أن تعرضت محاولاته السابقة بالتصريح العلني إلى "التضييق والرقابة"، على حد تعبيره.

ونادراً ما يصدر مثل هذا الموقف علناً في البلاد منذ أن اندلع هذا النزاع بين الجيش الإثيوبي و"جبهة تحرير شعب تيجراي" الحزب الحاكم للإقليم الذي كان يهيمن على السياسة الوطنية.

وقال أبونا ماتياس باللغة الأمهرية في مقطع الفيديو ومدته 14 دقيقة "إنهم يعملون ليلا نهارا لتدمير تيجراي. لا يتوقفون عندما يتعلق الأمر بإبادة شعب تيجراي". واضاف "هناك مجازر في جميع أنحاء تيجراي. يريدون مسح شعب تيجراي من على وجه الأرض".

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي منح جائزة نوبل للسلام عام 2019، قوات إلى الإقليم الواقع في أقصى شمال إثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيجراي متهما إياهم بتدبير هجمات ضد القواعد العسكرية.

وأكد أن الجيش كان يستهدف الجبهة وليس المدنيين. لكن تم الإبلاغ عن عدة انتهاكات ضد المدنيين شملت القتل والاغتصاب الجماعي وتوثيقها. وتم تنفيذها، وفق العديد من الشهود والناجين، يد جنود إثيوبيين وقوات من إريتريا المجاورة.

أمام تزايد أعداد المدنيين المهددين بالجوع والقتال المستمر، دعا أبونا ماتياس "قادة المجتمع الدولي إلى إيجاد وسيلة لوقف ذلك فوراً".

تُعد الكنيسة الأرثوذكسية أكبر مجتمع ديني في إثيوبيا، وتضم أكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

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