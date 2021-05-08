الاتحاد الأفريقي يعين رئيس غانا الأسبق دراماني ماهاما مبعوثًا للصومال

أديس أبابا- أ ش أ:

عين الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية غانا الأسبق جون دراماني ماهاما مبعوثًا خاصًا جديدًا للصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أن ماهاما سيعمل مع الصومال على القضايا السياسية والانتخابات المقبلة.