الاتحاد الأفريقي يعين رئيس غانا الأسبق دراماني ماهاما مبعوثًا للصومال

03:03 م السبت 08 مايو 2021
الاتحاد الأفريقي يعين رئيس غانا الأسبق دراماني ماهاما مبعوثًا للصومال

دراماني ماهاما

أديس أبابا- أ ش أ:

عين الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية غانا الأسبق جون دراماني ماهاما مبعوثًا خاصًا جديدًا للصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أن ماهاما سيعمل مع الصومال على القضايا السياسية والانتخابات المقبلة.

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