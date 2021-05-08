الاتحاد الأفريقي يعين رئيس غانا الأسبق دراماني ماهاما مبعوثًا للصومال
03:03 م السبت 08 مايو 2021
أديس أبابا- أ ش أ:
عين الاتحاد الأفريقي، رئيس جمهورية غانا الأسبق جون دراماني ماهاما مبعوثًا خاصًا جديدًا للصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أن ماهاما سيعمل مع الصومال على القضايا السياسية والانتخابات المقبلة.
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