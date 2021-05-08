العراق ينفي وجود قوات أجنبية داخل قاعدة بلد الجوية

بغداد- أ ش أ:

نفى مسشتشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، السبت، وجود أي قوات أجنبية داخل قاعدة بلد الجوية.

وقال الأعرجي لقناة "السومرية نيوز"، "إنه لايوجد أي قوات أجنبية مقاتلة داخل القاعدة الجوية، باستثناء الشركات الاجنبية المدنية التي تتواجد وفق عقود رسمية مع الحكومة الاتحادية، والتي تعمل على صيانة الطائرات الحربية وتدريب الكوادر العراقية على الجوانب الفنية الخاصة باعمل الصيانة".

وأضاف الأعرجي ان الزيارة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة القاعدة الجوية والاطلاع ميدانيا على سير الاعمال الخاصة بصيانة الطائرات ولقاء الضباط والمسؤولين فيها.