العراق ينفي وجود قوات أجنبية داخل قاعدة بلد الجوية

01:34 م السبت 08 مايو 2021
العراق ينفي وجود قوات أجنبية داخل قاعدة بلد الجوية

قاسم الأعرجي

بغداد- أ ش أ:

نفى مسشتشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، السبت، وجود أي قوات أجنبية داخل قاعدة بلد الجوية.

وقال الأعرجي لقناة "السومرية نيوز"، "إنه لايوجد أي قوات أجنبية مقاتلة داخل القاعدة الجوية، باستثناء الشركات الاجنبية المدنية التي تتواجد وفق عقود رسمية مع الحكومة الاتحادية، والتي تعمل على صيانة الطائرات الحربية وتدريب الكوادر العراقية على الجوانب الفنية الخاصة باعمل الصيانة".

وأضاف الأعرجي ان الزيارة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة القاعدة الجوية والاطلاع ميدانيا على سير الاعمال الخاصة بصيانة الطائرات ولقاء الضباط والمسؤولين فيها.

هذا المحتوى من

قاسم الأعرجي العراق قوات أجنبية

الخبر التالى:

السودان يتحدث عن الملء الثاني لسد النهضة ويؤكد: نحتاط لأسوأ الاحتمالات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:القاهرة الآن 44 درجة.. الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة لمواجهة الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا