الحكومة الليبية تقلل من أهمية اقتحام فندق "اجتماعات المجلس الرئاسي"

طرابلس- (بي بي سي):

نفى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، محمد المبروك، السبت، أن تكون الجماعات التي دخلت الفندق مسلحة كما نفى استخدامها للقوة.

وقال المبروك في تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي "الكلام هذا لا أساس له من الصحة"، مضيفا

وقال: "أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام.. لم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق".

وكانت المتحدثة باسم المجلس قد قالت إن جماعات مسلحة اقتحمت فندق كورينثيا يوم الجمعة ، ولم يكن أحد من أعضاء المجلس في الفندق. وقال المبروك: أن بعض الجماعات دخلت الفندق أثناء وجوده به لتبدي اعتراضها على قضية ما ولم تكن مسلحة فقط كانت تريد لقاء رئيس المجلس لكنه لم يكن موجودا بالفندق.