وكالة الفضاء الروسية تحدد مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني التائه

01:29 م السبت 08 مايو 2021
وكالة الفضاء الروسية تحدد مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني التائه

الصاروخ الصيني

موسكو- أ ش أ:

حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وأضافت وكالة الفضاء الروسية ـ على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليجرام"، أن الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الخارج عن السيطرة قد يصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم 9 مايو (غدًا الأحد) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان الصاروخ الصيني قد أرسل إلى الفضاء ، ولكن خرج عن السيطرة ولم يعد بالامكان التحكم به، وتتابع الاقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ حول العالم.

هذا المحتوى من

الصاروخ الصيني وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس بحر تيمور

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