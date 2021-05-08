وكالة الفضاء الروسية تحدد مكان وموعد سقوط الصاروخ الصيني التائه

موسكو- أ ش أ:

حددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.

وأضافت وكالة الفضاء الروسية ـ على قناتها الرسمية في تطبيق "تيليجرام"، أن الصاروخ "لونج مارش 5 بي" الخارج عن السيطرة قد يصل غلاف الأرض بعد الساعة الـ02:30 من فجر يوم 9 مايو (غدًا الأحد) في منطقة بحر تيمور جنوبي إندونيسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان الصاروخ الصيني قد أرسل إلى الفضاء ، ولكن خرج عن السيطرة ولم يعد بالامكان التحكم به، وتتابع الاقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ حول العالم.