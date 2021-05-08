قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من القدس المحتلة
رام الله- أ ش أ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، راس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا.
كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
234015
عدد المصابين
-
175117
عدد المتعافين
-
13714
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
156666947
عدد المصابين
-
134022990
عدد المتعافين
-
3268875
عدد الوفيات
إعلان