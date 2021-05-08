قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من القدس المحتلة

رام الله- أ ش أ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، راس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا.

كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل