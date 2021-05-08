قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من القدس المحتلة

01:21 م السبت 08 مايو 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من القدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا

رام الله- أ ش أ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، راس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا.
كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل

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اعتقال فلسطينيين الشرطة الاسرائيلية الاحتلال الاسرائيلي القدس المحتلة

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