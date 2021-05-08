ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي للمروحية "إنجينويتي" على سطح المريخ

07:05 ص السبت 08 مايو 2021
ناسا تكشف عن أول تسجيل صوتي للمروحية "إنجينويتي" على سطح المريخ

ناسا

واشنطن- (د ب أ):
كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن أول تسجيل صوتي من إحدى رحلات مروحيتها "إنجينويتي" على سطح المريخ يوم الجمعة.

وذكرت "ناسا" أن المسبار برسفيرنس الذى هبط على المريخ في شباط/فبراير وعلى متنه المروحية الصغيرة سجل الصوت بميكروفون فى الرحلة الرابعة لـ "إنجينويتي" في نهاية أبريل .

وهذا هو أول تسجيل صوتي لرحلة على سطح المريخ وأول تسجيل تقوم به مركبة فضائية لمركبة أخرى منفصلة على كوكب آخر.

وقطع المسبار برسفيرنس ، الذي يزن حوالي ألف كيلوجرام وبحجم سيارة صغيرة، مسافة 472 مليون كيلومتر في رحلة مدتها 203 أيام للوصول إلى الكوكب الأحمر.

واستغرق بناء وتطوير المسبار ثماني سنوات وتكلف حوالي 5ر2 مليار دولار.

وتتعلق مهمة برسفيرنس بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية على سطح المريخ ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.

ناسا المروحية إنجينويتي سطح المريخ تسجيل صوتي

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