مكسيكو سيتي تخفف قيود كورونا بشكل أكبر

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

تعمل مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية على تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة بشكل أكبر، على الرغم من قلة الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وذكرت عمدة المدينة، كلوديا شينباوم، يوم الجمعة أن المدينة التي يقطنها 22 مليون نسمة ستنتقل من المستوى البرتقالي إلى الأصفر للمرة الأولى الاسبوع المقبل في ظل نظام معمول به هناك.

واعتبارا من يوم الاثنين، سيسمح للمتاجر ودور السينما بالعمل بطاقة 40 %.

واعتبارا من الأسبوع التالي، سيسمح بتنظيم مناسبات ترفيهية تضم ما يصل إلى 500 شخص بالتواجد في أماكن مغلقة.

وبعد أسبوع من ذلك، سيسمح باستئناف حفلات الأطفال بحد أقصى 50 شخصا، شريطة أن يكون هناك ما لا يقل عن 9 أمتار مربعة من المساحة المتاحة للشخص الواحد.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية، التي يبلغ تعدادها نحو 126 مليون نسمة، رابع أكبر عدد من الوفيات المسجلة بسبب فيروس كورونا في العالم.

وتم تأكيد وفاة نحو 218 ألف شخص رسميا.

وفي الآونة الأخيرة، تسجل البلاد حوالي 250 حالة وفاة يوميا.

وحتى الآن، تم إعطاء ما يقرب من 20 مليون جرعة لقاح في المكسيك، مع تطعيم ما يقرب من تسعة ملايين شخص - أو 8ر6% من السكان - تطعيما كاملا.​