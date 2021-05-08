منظمة الصحة العالمية تحذر من تكرار حالة الهند فى دول أخرى

12:37 ص السبت 08 مايو 2021
منظمة الصحة العالمية تحذر من تكرار حالة الهند فى دول أخرى

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة حدوث المزيد من تفشي فيروس كورونا بصورة مدمرة فى دول أخرى على غرار ما وقع بالهند.

وقال منسق المساعدات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الجمعة في جنيف إن العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس.

وأضاف راينان قائلا: "هذا الفيروس لديه طاقة حركية هائلة"، مبينا بالقول: "إن لديه قوة معدية هائلة ونحن بحاجة إلى إبطاء انتشاره".

وقال رايان إن الوضع في بعض البلدان يتطور بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت لاحق إلى الوضع المتوتر في البرازيل ونيبال، مبينا أن دولا أخرى قد تجد نفسها في وقت قريب في حالة طوارئ مماثلة لما في الهند.

وأوضح رايان أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافي حاليا، مشيرا إلى الإنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

ووفقا لبيانات المنظمة فقد تم على مستوى العالم تقديم 2ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوروناولكن أكثر من 80% منها وزعت في البلدان الغنية، بينما لم تحصل أفقر البلدان إلا على جزء ضئيل منها وهي خمسة ملايين جرعة.

وناشد تيدروس الدول الغنية بالتبرع بمزيد من جرعات اللقاح، مبينا أن هذا ليس عملا خيريا ولكنه يصب في مصلحة الدول الغنية، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تتطور النسخ المتحورة في مكان آخر بصورة تؤدي إلى موجات جديدة من العدوى على مستوى العالم.

وقال رايان إنه حتى يتوفر لقاح كاف فيتعين على الدول أن تفعل ما يجب عليها.

وأشار إلى جنوب أفريقيا، التي تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على نوع خطير من الفيروس.

وذكر رايان أنه يجب عدم الاتصال بين الأشخاص في الأماكن الضيقة، وعدم إهمال نظافة اليدين، وارتداء والأقنعة في غرف سيئة التهوية.

منظمة الصحة العالمية الهند فيروس كورونا كوفيد 19

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