نيويورك تايمز: إجازة الصحة العالمية للقاح سينوفارم خطوة مهمة نحو إنهاء جائحة كورونا

نيويورك - (أ ش أ):

قالت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، إن إجازة منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق اليوم /الجمعة/، استخدام لقاح سينوفارم الصيني في حالات الطوارئ، يعد خطوة مهمة نحو إنهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الصحيفة الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الالكتروني - إلى أن إجازة منظمة الصحة العالمية للقاح "سينوفارم" يسهل الطريق أمام الدول الفقيرة للحصول على اللقاح للمساعدة في إنهاء الوباء.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لإدراج اللقاح الصيني في برنامج "كوفاكس" العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يعد مبادرة عالمية لمنظمة الصحة العالمية تهدف إلى تعزيز التوزيع العادل للقاح في جميع أنحاء العالم.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الهند -وهي أحد كبار مصنعي اللقاحات- أوقفت صادرات اللقاحات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المتفاقمة.

وأدت الأسئلة المتعلقة بالسلامة بعد الآثار الجانبية النادرة للغاية إلى توقف بعض البلدان لفترة وجيزة عن استخدام جرعات لقاح أسترازينيكا ولقاح جونسون أند جونسون، أو تغيير إرشاداتها حول الاستخدام.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت أندريا تيلور، التي تحلل البيانات العالمية عن اللقاحات في معهد ديوك للصحة العالمية، الإضافة المحتملة للقاحين صينيين إلى برنامج "كوفاكس" بأنها "مغير لقواعد اللعبة".

وقالت تيلور: "إن الوضع في الوقت الحالي يائس للغاية بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط لدرجة أن أي جرعات يمكننا الحصول عليها تستحق التعبئة " ، مضيفة أن " وجود خيارين محتملين من الصين يمكن أن يغير حقًا المشهد لما هو ممكن خلال الأشهر القليلة المقبلة".