هيئة المراكز الأمريكية: أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل

12:17 ص السبت 08 مايو 2021
هيئة المراكز الأمريكية: أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل

لقاح فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن حوالي 111 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل ما يمثل 33.4% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة أن أكثر من 150 مليون شخص تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاحات، ما يمثل حوالي 45% من السكان.

وبشكل عام تم حقن 254 مليونا و779 ألفا و333 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا واشنطن هيئة المراكز الأمريكية فيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يكشف موعد هلال شهر شوال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا