هيئة المراكز الأمريكية: أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن أكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن حوالي 111 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تطعيمهم بشكل كامل ما يمثل 33.4% من إجمالي سكان الولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة أن أكثر من 150 مليون شخص تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاحات، ما يمثل حوالي 45% من السكان.

وبشكل عام تم حقن 254 مليونا و779 ألفا و333 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة.