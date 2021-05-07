اعتقال 3 من عناصر داعش لتورطهم في عمليات اغتيال بأفغانستان

10:34 م الجمعة 07 مايو 2021
اعتقال 3 من عناصر داعش لتورطهم في عمليات اغتيال بأفغانستان

تنظيم داعش - أرشيفية

كابول - (أ ش أ):

اعتقلت القوات الأفغانية ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في أفغانستان لتورطهم في عمليات اغتيال بإقليم نانجرهار.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، اليوم الجمعة، أنه تم التعرف على هؤلاء الأفراد واعتقالهم في عملية خاصة لقوات الأمن الوطني في مدينة جلال آباد.

وأفاد مكتب نانجرهار الإعلامي بأنه في التحقيق الأول، اعترف المعتقلون بأنهم أعضاء في تنظيم داعش وتورطهم في عدة اغتيالات مستهدفة في جلال آباد.

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