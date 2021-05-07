المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي تخطط لترك منصبها العام المقبل

09:30 م الجمعة 07 مايو 2021
المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي تخطط لترك منصبها العام المقبل

جين بساكي

واشنطن - (أ ش أ):

قالت جين بساكي المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي إنها تخطط للتنحي العام المقبل.

وأضافت بساكي- في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية- إنها اتفقت مع فريق جو بايدن على العمل في هذا المنصب لمدة عام فقط.

وتابعت "أعتقد أنه في غضون عام أو نحو ذلك، سيتولى شخص آخر هذا المنصب".

ولم توضح بساكي تفاصيل حول خطط رحيلها.

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Asha
جين بساكي أمريكا جو بايدن واشنطن

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