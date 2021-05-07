استئناف مباحثات إيران النووية مع تحقيق تقدم لإحياء اتفاق فيينا

09:05 م الجمعة 07 مايو 2021
استئناف مباحثات إيران النووية مع تحقيق تقدم لإحياء اتفاق فيينا

إيران

فيينا - (د ب أ):

عقد دبلوماسيون جولة رابعة من المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي اليوم الجمعة في فيينا، مع إشارة كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة إلى أن التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات قريبا.

وسيحد إعادة إحياء الاتفاق بين القوى الدولية وإيران من توسع طهران بشكل سريع لبرنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات، ومن ثم خفض حدة التوتر في أرجاء الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، تعززت العملة الإيرانية على خلفية تزايد التوقعات بأن البلاد قد تكون قادرة قريبا على استئناف التجارة الدولية، بما في ذلك تصدير النفط.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن الجولات الثلاث الأخيرة ساعدت في بلورة الخيارات التي يتعين أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل العودة للامتثال ببنود اتفاق فيينا المبرم عام 2015.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف بلومبرج عن هويته، إنه يمكن إحياء الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة إذا وافقت إيران على كبح جماح الأنشطة النووية التي بدأت "تتقدم إلى الأمام".

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