هيئة صحية بريطانية: فوائد لقاح "أسترازينيكا" مازالت تفوق مخاطره

لندن - (د ب أ):

قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية جون راين اليوم الجمعة، إن فوائد لقاح "أسترازينيكا/ أوكسفورد " المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالنسبة " للغالبية العظمى " ، مازالت تفوق مخاطر دخول المستشفى والوفاة.

وأضافت راين إن "توازن الفوائد والمخاطر موات للغاية لكبار السن، ولكنه أكثر توازنا بالنسبة للشباب، وننصح بأن تؤخذ هذه الأدلة المتطورة في الاعتبار عند النظر في استخدام اللقاح، كما فعلت اللجنة المشتركة حول التطعيم".

وفى وقت لاحق اليوم الجمعة, اعتبرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا, أن سلالة فيروس كورونا الهندية في بريطانيا "سلالة مثيرة للقلق".

وقالت الهيئة إن الأقاليم الأربعة للمملكة المتحدة شهدت حالات من هذه السلالة المعينة، ما أظهر أنها انتقلت بالتالي بين السكان.

ونتيجة لذلك، أعيد تصنيف السلالة، المصنفة علميا بأنها "بي.1.617.2" من "سلالة موضع تحقيق" إلى "سلالة مثيرة للقلق".

ووفقا لهيئة الصحة العامة بانجلترا، قفزت الحالات من 202 إلى 520 حالة الأسبوع الماضي، مع ارتباط حوالي نصف هذه الحالات بالسفر أو الاختلاط بمسافر.

وأضاف علماء أدلة تظهر أن السلالة لها قدرة على الانتقال مثل السلالة المصنفة باسم "بي.1.1.7" التي تم رصدها أولا في بريطانيا.

وقالت الهيئة إنه "لا يوجد حاليا دليل كاف للإشارة إلى أن أيا من السلالات التي تم رصدها مؤخرا في الهند تسبب مرضا أكثر خطورة أو تجعل اللقاحات المنتشرة حاليا أقل فعالية".

وقالت إنه تجرى اختبارات لفهم سلوك السلالة.

وكانت اللجنة المشتركة حول التطعيم، وهي هيئة التوصية بشأن اللقاحات ووكالة تنظيم الأدوية قد أضافتا اليوم الجمعة، قيودا عمرية أخرى لاستخدام لقاح "أسترازينيكا/أوكسفورد، وسط مخاوف مستمرة بأن استخدامه يمكن أن يؤدي إلى تكوين جلطات دموية داخلية مميتة، بين هؤلاء الذين يرغبون في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

واقترحت اللجنة المشتركة، أن يتم إعطاء الأشخاص تحت 40 عاما بديلا للقاح "استرازينيكا/اوكسفورد. وكان الحد الأقصى للعمر في السابق عند 30 عاما.

وتم الإعلان عن التغيير من قبل اللجنة والوكالة في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الجمعة.

وتستهدف هذه السياسة الأشخاص الذين ليس لديهم أي مشكلات صحية أساسية وتيم التوصية بها طالما أنها لا تؤخر برنامج التطعيم.

وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أنها تلقت 242 تقريرا عن تكون جلطات دموية، مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية في مختلف أنحاء بريطانيا، جميعها لدى أشخاص حصلوا على لقاح "استرازينيكا" من أصل حوالي 5ر28 مليون جرعة، تم إعطاؤها حتى 28 إبريل.

وحدثت الجلطات الدموية بين 141 امرأة ومئة رجل من 18 حتى 93 عاما، و49 حالة وفاة. ووردت أنباء عن حدوث ست حالات بعد تلقي الجرعة الثانية.