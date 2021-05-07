مقتل 100 مسلح من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان

كابول - (أ ش أ):

أعلن مسئولون عسكريون أفغان، اليوم الجمعة، مقتل قرابة 100 مسلح من حركة طالبان وإصابة العشرات، خلال عمليات عسكرية في إقليم هلمند جنوبي البلاد.

وقال مسئولون في إقليم هلمند لوكالة أنباء بختار الأفغانية، إن القوات الأفغانية نفذت عمليات عسكرية في مناطق بإقليم هلمند، ما أسفر عن مقتل 100 مسلح من طالبان، من بينهم عناصر تحمل الجنسية الباكستانية.

وبحسب المسئولون، شهدت ضواحي مناطق لشرجة ومرجة ونوي ونهر السراج، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية والمسلحين التابعين لحركة طالبان.

ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن في هذا الصدد.