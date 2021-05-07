بينها الشرق الأوسط.. وكالة روسية تحدد المناطق التي قد يسقط فوقها الصاروخ الصيني

وكالات:

كشفت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روس كوسموس" عن توقعاتها بشأن المنطقة التي قد يسقط فيها حطام الصاروخ الصيني الذي فقدت بكين السيطرة عليه.

ونشر المدير التنفيذي لـ"روس كوسموس" دميتري روجوزين على قناته في تطبيق "تيليغرام"، ونقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، خريطة تظهر المنطقة التي قد تسقط فيها، حسب تقييمات روسيا، المرحلة الخارجة عن السيطرة التي يبلغ وزنها 18 طنا من الصاروخ Long March 5B (CZ-5B).

وتمتد هذه المنطقة بين دائرتي عرض 40 درجة شمالا وجنوبا وتشمل الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملهما وأجزاء واسعة من آسيا وأمريكا الشمالية، ومعظم أراضي أمريكا الجنوبية وكل أراضي أستراليا القارية وجزءا صغيرا من أوروبا، دون أن تشمل أراضي روسيا.

واستبعدت الصين في وقت سابق من اليوم إلحاق أي ضرر جراء سقوط صاروخها التائه، مرجحة أنه سيحترق عند دخول الغلاف الجوي.