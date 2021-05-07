مقتل ثمانية بينهم خمسة أطفال في حريق بمنزل بجنوب فيتنام

06:22 م الجمعة 07 مايو 2021
مقتل ثمانية بينهم خمسة أطفال في حريق بمنزل بجنوب فيتنام

الشرطة الفيتنامية

هانوي - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بعدما شب حريق في منزل بمدينة هو تشي منه بجنوب فيتنام.

وقالت إدارة شرطة الوقاية من الحرائق في مدينة هو تشي منه ، في تقرير إن ألسنة اللهب سارت سريعا عبر المنزل المؤلف من طابقين الساعة الخامسة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) بعد وقوع انفجار مفاجئ.

وأفادت صحيفة تيو تري بأن الضحايا هم صاحب المنزل 43 عاما ومعلم وفرد مجهول وخمسة تلاميذ تتراوح أعمارهم من 9 إلى 17 عاما

حاول الشهود إنقاذ هؤلاء العالقين بداخل المنزل ولكن الحريق حاصر المدخل الوحيد للمنزل ما جعل محاولات الإنقاذ صعبة.

هرع رجال الإطفاء إلى الموقع إلا أن الأمر استغرق منهم أكثر من ساعة لإخماد النيران نظرا لموقع المنزل الواقع في زقاق ضيق يصعب الوصول إليه.

وعندما تمكنوا في النهاية من الوصول إلى المنزل، وجدوا جثامين ثمانية أشخاص.

وتحقق السلطات المحلية في سبب الحريق.

الشرطة الفيتنامية حريق فيتنام مدينة هو تشي منه

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