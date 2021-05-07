بريطانيا تعيد تصنيف سلالة فيروس كورونا الهندية بـ "سلالة مثيرة للقلق"

06:21 م الجمعة 07 مايو 2021
بريطانيا تعيد تصنيف سلالة فيروس كورونا الهندية بـ "سلالة مثيرة للقلق"

فيروس كورونا الهند

لندن - (د ب أ):

اعتبرت سلالة فيروس كورونا الهندية في بريطانيا بأنها "سلالة مثيرة للقلق".

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا اليوم الجمعة إن الأقاليم الأربعة للمملكة المتحدة شهدت حالات من هذه السلالة المعينة، ما أظهر أنها انتقلت بالتالي بين السكان.

ونتيجة لذلك، أعيد تصنيف السلالة، المصنفة علميا بأنها "بي.1.617.2" من "سلالة موضع تحقيق" إلى "سلالة مثيرة للقلق".

ووفقا لهيئة الصحة العامة بانجلترا، قفزت الحالات من 202 إلى 520 حالة الأسبوع الماضي، مع ارتباط حوالي نصف هذه الحالات بالسفر أو الاختلاط بمسافر.

وأضاف علماء أدلة تظهر أن السلالة لها قدرة على الانتقال مثل السلالة المصنفة باسم "بي.1.1.7" التي تم رصدها أولا في بريطانيا.

وقالت الهيئة إنه "لا يوجد حاليا دليل كاف للإشارة إلى أن أيا من السلالات التي تم رصدها مؤخرا في الهند تسبب مرضا أكثر خطورة أو تجعل اللقاحات المنتشرة حاليا أقل فعالية".

وقالت إنه تجرى اختبارات لفهم سلوك السلالة.

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